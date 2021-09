Nantes Maison des Hommes et des Techniques Loire-Atlantique, Nantes La décarbonation du transport maritime Maison des Hommes et des Techniques Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

mardi 05 octobre – 14h30 Dans le cadre de l’exposition La face cachée des hélices, la Maison des Hommes et des techniques vous propose d’en apprendre plus sur la décarbonation des navires de fret.

Le bassin Nantes/Saint-Nazaire est une terre maritime historique. Si les chantiers de Nantes ont fermé il y a plus de 30 ans, des entreprises et des laboratoires de l’agglomération font renaitre cette industrie de ses cendres en oeuvrant a la transition écologique du transport maritime. Le transport maritime est en effet extrêmement néfaste en matière de pollution environnementale. Or, pour respecter les accords de Paris, les émissions de CO2 du transport maritime doivent être divisées par deux.

Devant l’enjeu que cela représente, il existe de nombreuses solutions techniques pour décarboner le secteur : voiles propulsives articulées, étude du routage météorologique, carburant vert, propulsion à l’hydrogène, évolution de la règlementation …

Maison des Hommes et des Techniques 2 bis Boulevard Léon Bureau 44200 Nantes

