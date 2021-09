Communay Maison des associations, place de la Mairie, Communay Communay, Rhône Ateliers scientifiques Maison des associations, place de la Mairie, Communay Communay Catégories d’évènement: Communay

samedi 02 octobre – 10h00 Des habitants se mobilisent pour faire découvrir leur métiers auprès des enfants ! Des mamans et des papas chimistes font mousser le village grâce à des expériences enfantines hors du communs !

6 expériences scientifiques proposées : lait magique, neige carbonique, jeu de couleurs, atelier couche… !

Lieu : place du village (Communay)

Durée : 45 mns

Horaires : entre 10h et 12h

