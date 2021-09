Loriol-sur-Drôme Maison des association, Place Hannibal, Loriol-sur-Drôme Drôme, Loriol-sur-Drôme Cartographie numérique Maison des association, Place Hannibal, Loriol-sur-Drôme Loriol-sur-Drôme Catégories d’évènement: Drôme

Maison des association, Place Hannibal, Loriol-sur-Drôme Club Informatique Loriolais – CIL – JC CATY. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00 à 15h30

samedi 02 octobre – 16h00 à 17h30

samedi 09 octobre – 14h00 à 15h30

samedi 09 octobre – 16h00 à 17h30 Le Club Informatique Loriolais vous invite à une rencontre – débat autour d’une conférence qui vous présente :

>la géodésie

> les données cartographiques ouvertes (cadastre, photos, MNT)

> la base de donnée cartographique postgis,

> le SIG (Système d’Information Géographique) QGIS (libre de droit !)

Avec l’illustration à l’appui par le plan cadastral, les modèles numériques de terrain les photos aériennes du Département de la Drôme

Venez à la rencontre de ces experts passionnés pour partager connaissances et vous initier à la cartographie numérique ! Auvergne-Rhône-Alpes>Drôme

