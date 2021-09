Reims maison de quartier chatillons Marne, Reims “Fréquence et note de musique” maison de quartier chatillons Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

“Fréquence et note de musique” maison de quartier chatillons, 6 octobre 2021, Reims. Fête de la science 06 octobre

maison de quartier chatillons Le son des choses. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h30 Les ateliers proposés par Le Son des Choses ont pour objectifs de faire découvrir les différentes formes sonores et de développer une idée de qualité d’écoute. La qualité d’écoute passe par la sensibilisation à la source sonore, à la musique par le biais de la démarche scientifique, observation, expérimentation et de raisonnement.

Viens expérimenter! Grand Est>Marne

maison de quartier chatillons place des argonautes 51100 Reims 51100 organisateur : http://www.lesondeschoses.org/ maison de quartier chatillons

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu maison de quartier chatillons Adresse place des argonautes 51100 Reims Ville Reims lieuville maison de quartier chatillons Reims