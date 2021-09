Angers Maison de quartier Angers Centre Angers, Maine-et-Loire Archéologie angevine, 30 ans de découvertes, 30 ans d’émotions Maison de quartier Angers Centre Angers Catégories d’évènement: Angers

samedi 02 octobre – 15h30 à 17h00 S’il y a bien une science où le mot découverte trouve toute sa substance, c’est l’archéologie. Ne parle-t-on pas d’ailleurs la plupart du temps de « découvertes archéologiques » ? Les deux mots sont presque indissociables et figurent en titres de journaux, revues et reportages du monde entier.

La raison en est simple : en un temps parfois relativement court, qui peut être de l’ordre de la minute, un site, un objet même, quel qu’il soit, franchit plusieurs centaines, voire milliers ou dizaine de milliers d’années pour livrer ou délivrer, une image, un message, d’hommes qui ne sont plus. Pourtant, malgré tout, nous allons pouvoir les rencontrer, les comprendre, les faire revivre, les côtoyer, entrer même dans leur intimité lorsque l’on songe par exemple au progrès de la recherche génétique. Ce sont les côtés « magiques » de cette science par essence « humaine ».

Le temps d’une conférence, Jean Brodeur de l’INRAP vous invite à voyager au travers de ces trente dernières années de fouilles archéologiques à Angers en évoquant les découvertes les plus marquantes. Ce sera également l’occasion pour lui de vous faire partager, parfois au travers d’anecdotes, l’émotion de l’archéologue dans son quotidien professionnel.

