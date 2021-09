Le Cheylard Maison de Pays Ardèche, Le Cheylard Les merveilles des champignons et lichens Maison de Pays Le Cheylard Catégories d’évènement: Ardèche

vendredi 08 octobre – 20h30 Saviez-vous que les lichens font partie du règne fongique, et que de nombreuses espèces sont encore utilisées dans la fabrication de teintures, de grands parfums, dans l’industrie, dans la médecine, la gastronomie, comme indicateurs du réchauffement climatique ou des pollutions atmosphériques ? Les lichens font aussi l’objet d’études pour la recherche spatiale, et surtout, fabriquent un gros pourcentage de l’air que nous respirons. Auvergne-Rhône-Alpes>Ardèche

