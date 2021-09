Grenoble Maison de l'International Grenoble, Isère Ça chauffe dans les Alpes (sous réserve) Maison de l’International Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Maison de l’International Ouranos-Aura. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 13h30

mercredi 06 octobre – 16h00 Incarnez différents personnages en réfléchissant tous azimuts aux solutions face au changement climatique en montagne… Seront-elles celles de demain ? Un temps de rencontre et d’échanges pour imaginer ensemble un futur propice à tou·te·s… Jouez collectif !



La participation au jeu est soumise à la présentation d’un pass sanitaire valide. Auvergne-Rhône-Alpes>Isère

Maison de l’International 1 Rue Hector Berlioz 38000 Grenoble 38000 organisateur : https://plateforme-ouranos.fr/ Maison de l’International

