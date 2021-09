Biot Maison de l'Intelligence Artificielle Alpes-Maritimes, Biot Générer automatiquement un quiz avec un chatbot (SCOLAIRE) Maison de l’Intelligence Artificielle Biot Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Biot

Générer automatiquement un quiz avec un chatbot (SCOLAIRE) Maison de l’Intelligence Artificielle, 8 octobre 2021, Biot. Fête de la science 08 octobre

Maison de l’Intelligence Artificielle Maison de l’Intelligence Artificielle. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Dans le contexte du parcours “IA & loisirs culturels” de la Maison de l’Intelligence Artificielle, découvrir les activités de Recherche & Développement de la jeune entreprise innovante Teach On Mars dans le domaine des agents conversationnels (chatbot) pour générer automatiquement un quiz de culture générale qui exploite une base de connaissances de type Wikipedia, en collaboration avec la Professeure associée de ‘Université Côte d’Azur Catherine Faron Zucker, Vice Head of Wimmics, une équipe de recherche I3S & Inria Sophia Antipolis. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Maison de l’Intelligence Artificielle 1361 route des Lucioles 06410 Biot Sophia-Antipolis 06410 organisateur : https://maison-intelligence-artificielle.com/ Maison de l’Intelligence Artificielle

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Biot Autres Lieu Maison de l'Intelligence Artificielle Adresse 1361 route des Lucioles 06410 Biot Sophia-Antipolis Ville Biot lieuville Maison de l'Intelligence Artificielle Biot