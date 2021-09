Biot Maison de l'Intelligence Artificielle Alpes-Maritimes, Biot Cockpit intelligent pour véhicule autonome & connecté (SCOLAIRE) Maison de l’Intelligence Artificielle Biot Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Biot

Cockpit intelligent pour véhicule autonome & connecté (SCOLAIRE) Maison de l’Intelligence Artificielle, 4 octobre 2021, Biot. Fête de la science 04 octobre

Maison de l’Intelligence Artificielle Maison de l’Intelligence Artificielle. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Dans le contexte du parcours “IA & vie quotidienne” de la Maison de l’Intelligence Artificielle, découvrir les activités de Recherche & Développement dans le domaine du véhicule autonome & connecté de la jeune entreprise innovante Epicnpoc, en collaboration avec l’Inria pour la modélisation des systèmes, Jean-Baptiste VAYRE du GREDEG pour le volet SHS & la chaire IMREDD “UX for Smart Life: Home & Mobility”. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Maison de l’Intelligence Artificielle 1361 route des Lucioles 06410 Biot Sophia-Antipolis 06410 organisateur : https://maison-intelligence-artificielle.com/ Maison de l’Intelligence Artificielle

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Biot Autres Lieu Maison de l'Intelligence Artificielle Adresse 1361 route des Lucioles 06410 Biot Sophia-Antipolis Ville Biot lieuville Maison de l'Intelligence Artificielle Biot