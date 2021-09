Biot Maison de l'Intelligence Artificielle Alpes-Maritimes, Biot Prévention des chutes : des lunettes connectées intelligentes au service des personnes âgées (SCOLAIRE) Maison de l’Intelligence Artificielle Biot Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Biot

Prévention des chutes : des lunettes connectées intelligentes au service des personnes âgées (SCOLAIRE) Maison de l’Intelligence Artificielle, 5 octobre 2021, Biot. Fête de la science 05 octobre

Maison de l’Intelligence Artificielle Maison de l’Intelligence Artificielle. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Dans le contexte du parcours “IA & santé” de la Maison de l’Intelligence Artificielle, découvrir les activités de Recherche & Développement de l’intégration d’un réseau de neurones sur le microcontrôleur des lunettes de la jeune entreprise innovante Ellcie Healthy, en collaboration avec Université Côte d’Azur en France, Justine Hellec, Doctorante en Biomécanique sur le cas d’usage « Prévention des chutes : des lunettes connectées intelligentes au service des personnes âgées » Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Maison de l’Intelligence Artificielle 1361 route des Lucioles 06410 Biot Sophia-Antipolis 06410 organisateur : https://maison-intelligence-artificielle.com/ Maison de l’Intelligence Artificielle

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Biot Autres Lieu Maison de l'Intelligence Artificielle Adresse 1361 route des Lucioles 06410 Biot Sophia-Antipolis Ville Biot lieuville Maison de l'Intelligence Artificielle Biot