Biot Maison de l'Intelligence Artificielle Alpes-Maritimes, Biot On fête l’IA à la Maison de l’Intelligence Artificielle ! (SCOLAIRE) Maison de l’Intelligence Artificielle Biot Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Biot

On fête l’IA à la Maison de l’Intelligence Artificielle ! (SCOLAIRE) Maison de l’Intelligence Artificielle, 8 octobre 2021, Biot. Fête de la science 04 – 08 octobre

Maison de l’Intelligence Artificielle Maison de l’Intelligence Artificielle. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Découvrir le processus d’implémentation d’un modèle d’Intelligence Artificielle depuis la description d’un cas concret de la vie quotidienne jusqu’à l’abstraction nécessaire au codage informatique, en passant par la modélisation de la problématique à traiter. Arc-en-ciel, le programme du SMART Deal – SMART Education des Alpes-Maritimes dédié à sensibiliser 75% des collégiennes et collégiens maralpins aux IAs sous 3 ans (lancement rentrée 2020), opéré par la MIA. L’objectif d’Arc-en-ciel est de contribuer à la prise de conscience que « l’IA ce n’est pas magique ! C’est scientifique, technique et économique ». Ces activités, orchestrées par l’équipe de médiation de la MIA, placent l’élève comme futur citoyen éclairé par trois éclairages complémentaires de l’ère des Intelligences Artificielles : matériel, algorithme/code/données, usages éthiques. Les activités scientifiques et techniques sont aussi ludiques pour faciliter leur réinvestissement par le plus grand nombre. Cette initiative contribue aussi à partager les usages concrets des IA par les industries & les commerces locaux pour illustrer les pratiques ainsi qu’à mettre en lumière les compétences IA des hommes & des femmes des Alpes-Maritimes pour susciter des vocations. Les activités proposées sont conçues pour s’adapter à toutes les disciplines enseignées au collège : des mathématiques à la musique en passant par le français, l’histoire, les SVT, la technologie, les langues vivantes, les arts plastiques, l’EPS, etc. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Maison de l’Intelligence Artificielle 1361 route des Lucioles 06410 Biot Sophia-Antipolis 06410 organisateur : https://maison-intelligence-artificielle.com/ Maison de l’Intelligence Artificielle

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Biot Autres Lieu Maison de l'Intelligence Artificielle Adresse 1361 route des Lucioles 06410 Biot Sophia-Antipolis Ville Biot lieuville Maison de l'Intelligence Artificielle Biot