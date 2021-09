Biot Maison de l'Intelligence Artificielle Alpes-Maritimes, Biot Petits véhicules autonomes sur circuit intérieur (SCOLAIRE) Maison de l’Intelligence Artificielle Biot Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Biot

Petits véhicules autonomes sur circuit intérieur (SCOLAIRE) Maison de l’Intelligence Artificielle, 4 octobre 2021, Biot. Fête de la science 04 octobre

Maison de l’Intelligence Artificielle Maison de l’Intelligence Artificielle. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Dans le contexte du parcours “IA & vie quotidienne” de la Maison de l’Intelligence Artificielle, expérimenter la programmation de petits véhicules autonomes sur le circuit intérieur de la Maison de l’Intelligence Artificielle réalisé par les élèves-ingénieur.e.s de l’Université Côte d’Azur, avec l’encadrement scientifique du Professeur des Universités Frédéric Precioso (Université Côte d’Azur), Responsable Intelligence Artificielle à l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), Laboratoire d’Informatique, Signaux et Systèmes de Sophia-Antipolis (I3S), équipe Inria Maasai (groupe de recherche sur Statistical/Machine Learning) & l’encadrement de l’équipe de médiation pédagogique de la Maison de l’Intelligence Artificielle. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Maison de l’Intelligence Artificielle 1361 route des Lucioles 06410 Biot Sophia-Antipolis 06410 organisateur : https://maison-intelligence-artificielle.com/ Maison de l’Intelligence Artificielle

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Biot Autres Lieu Maison de l'Intelligence Artificielle Adresse 1361 route des Lucioles 06410 Biot Sophia-Antipolis Ville Biot lieuville Maison de l'Intelligence Artificielle Biot