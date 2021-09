Biot Maison de l'Intelligence Artificielle Alpes-Maritimes, Biot Analyse vidéo à base d’IA pour la sureté et la mobilité (SCOLAIRE) Maison de l’Intelligence Artificielle Biot Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Biot

Analyse vidéo à base d’IA pour la sureté et la mobilité (SCOLAIRE) Maison de l’Intelligence Artificielle, 7 octobre 2021, Biot. Fête de la science 07 octobre

Maison de l’Intelligence Artificielle Maison de l’Intelligence Artificielle. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Dans le contexte du parcours “IA & territoire” de la Maison de l’Intelligence Artificielle, découvrir les activités de Recherche & Développement dans le domaine l’analyse vidéo à base d’IA (Deep Learning accéléré) pour la sureté et la mobilité de la jeune entreprise innovante Videtics, en collaboration avec le professeur des Universités Frédéric Precioso (Université Côte d’Azur), Responsable Intelligence Artificielle à l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), Laboratoire d’Informatique, Signaux et Systèmes de Sophia-Antipolis (I3S), équipe INRIA Maasai (groupe de recherche sur Statistical/Machine Learning) & l’encadrement de l’équipe de médiation pédagogique de la Maison de l’Intelligence Artificielle. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Maison de l’Intelligence Artificielle 1361 route des Lucioles 06410 Biot Sophia-Antipolis 06410 organisateur : https://maison-intelligence-artificielle.com/ Maison de l’Intelligence Artificielle

