Lyon Maison de l'environnement de la Métropole de Lyon Métropole de Lyon, Rhône Ciné-débat : We the Power Maison de l’environnement de la Métropole de Lyon Lyon Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Rhône

Ciné-débat : We the Power Maison de l’environnement de la Métropole de Lyon, 7 octobre 2021, Lyon. Fête de la science 07 octobre

Maison de l’environnement de la Métropole de Lyon Hespul. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 19h00 à 21h30 Pendant 45mn, We The Power suit le parcours de ces hommes et femmes qui ont constaté que le système énergétique en place creusait les inégalités sociales, appauvrissait les territoires et jouait contre le climat. Ces individus qui ont choisi de ne pas rester immobiles et de montrer la voie à l’échelle locale, en menant des initiatives de production d’énergie renouvelable ou en sensibilisant les voisins à l’énergie. Avec eux, ils ont rassemblé des milliers de personnes et ont amorcé une réappropriation populaire de l’énergie, partout en Europe.Pour faire un rapide état des lieux en France, 7mn extraites du documentaire « Après Demain » de Cyril Dion et Laure Noualhat sont insérées dans le film.

La projection est suivie d’un temps d’échange… et si vous aussi, vous vous lanciez dans l’aventure de l’énergie citoyenne? Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

Maison de l’environnement de la Métropole de Lyon 14 avenue Tony Garnier 69007 Lyon 69007 organisateur : hespul.org Maison de l’environnement de la Métropole de Lyon

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Rhône Autres Lieu Maison de l'environnement de la Métropole de Lyon Adresse 14 avenue Tony Garnier 69007 Lyon Ville Lyon lieuville Maison de l'environnement de la Métropole de Lyon Lyon