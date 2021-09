Champs-sur-Marne Maison de l'entreprise innovante Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne Le Fablab Descartes vous ouvre ses portes Maison de l’entreprise innovante Champs-sur-Marne Catégories d’évènement: Champs-sur-Marne

Seine-et-Marne

Le Fablab Descartes vous ouvre ses portes Maison de l’entreprise innovante, 8 octobre 2021, Champs-sur-Marne. Fête de la science 06 – 08 octobre

Maison de l’entreprise innovante Descartes Développement & Innovation. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h00

vendredi 08 octobre – 14h00 Le Fablab Descartes célèbre la 30e édition de la Fête de la Science !

Vous serez accueillis et encadrés par les Makers investis du Fablab Descartes !

Ils vous feront visiter le Fablab et vous feront participer à différents ateliers d’initiation ludiques : fabrication de porte-clés à la découpe laser, personnalisation de vêtement avec la découpe vinyle et la presse thermique, démonstrations de machines à commande numérique…

Un atelier sera organisé toutes les 20 minutes.

L’entrée est libre dans la limite des places disponibles – respect des règles sanitaires en vigueur.

Donnez vie à vos idées au Fablab Descartes !
Île-de-France>Seine-et-Marne

