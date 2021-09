Poitiers Maison de l'Architecture de Poitiers en Nouvelle Aquitaine Poitiers, Vienne La réception de la Science chez Bergson et Bachelard Maison de l’Architecture de Poitiers en Nouvelle Aquitaine Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Fête de la science 07 octobre

Maison de l’Architecture de Poitiers en Nouvelle Aquitaine Cercle philosophique et littéraire de Blossac. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 18h00 à 19h30 On connaît la beauté de leur style. Mais la science a été fondamentale pour tous deux. Cependant, leurs sources, leurs conceptions et leurs visions diffèrent, divergent. Bergson s’inspire surtout de la biologie, de la théorie de l’évolution, Bachelard de la physique contemporaine et des géométries non euclidiennes. C’est ce que nous approfondirons dans cette conférence. Nouvelle-Aquitaine>Vienne

Maison de l'Architecture de Poitiers en Nouvelle Aquitaine 1 Rue de la Tranchée 86000 Poitiers

