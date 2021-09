Paris Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e Paris ArkéoGame – Café des Jeux Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e Paris Catégorie d’évènement: Paris

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e ArkéoTopia, une autre voie pour l'archéologie. Réservation obligatoire En ligne Grand public.

mardi 05 octobre – 18h00 Vous aimez les jeux de société ou l’archéologie alors rejoignez l’équipe d’ArkéoTopia pour une soirée ludique sur l’espace numérique Board Game Arena.

Nous jouerons à des jeux de société sur le thème de l’archéologie avec L’Âge de Pierre, 7 Wonders, etc. ou sur des valeurs plus larges qui se retrouvent dans toute recherche scientifique comme l’esprit d’équipe que proposent les jeux collaboratifs comme The Crew.

Après votre inscription, nous vous ferons parvenir une invitation pour nous retrouver sur Discord pour l'audio-vidéo ainsi qu'une invitation pour vous inscrire gratuitement sur Board Game Arena.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e 4 Rue Amélie 75007 Paris 75001 organisateur : http://www.arkeotopia.org

