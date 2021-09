Paris Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e Paris L’émotion de la découverte… en science Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e Paris Catégorie d’évènement: Paris

vendredi 08 octobre – 18h00 Dans toutes les disciplines scientifiques, de l’archéologie aux mathématiques, la découverte est le moment où les chercheurs touchent du doigt une réponse, une nouvelle explication, un résultat inédit, une évolution de pensée par rapport à l’état de la recherche en cours.

Faire progresser la connaissance, c’est bien sûr l’aspiration et le moteur de la recherche de tout scientifique. Cependant, à toute découverte s’associe divers sentiments. Si l’exaltation, la joie et l’étonnement sont du voyage, l’incompréhension et la frustration peuvent également se glisser dans les bagages quand les résultats obtenus divergent du postulat initialement posé.

Cette table ronde est l’occasion d’échanger sur des vécus d’archéologue, de philologue et d’autres scientifiques d’autres disciplines. Île-de-France>Paris

