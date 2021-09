Paris Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e Paris Vivre l’émotion de la découverte archéologique Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e Paris Catégorie d’évènement: Paris

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e ArkéoTopia, une autre voie pour l’archéologie. Réservation obligatoire En ligne Scolaires. Comment les archéologues savent-ils où fouiller ? Voilà une question qui revient très souvent en archéologie. Pourquoi avoir choisi de fouiller ou d’étudier tel endroit plutôt que tel autre ?

Retrouvez l’archéologue en herbe Augustin Delage et l’équipe d’ArkéoTopia pour répondre à toutes vos questions et vous faire partager l’émotion de la découverte. Avec eux, vous saurez tout sur la prospection archéologique, une démarche qui permet d’utiliser des indices pour reconnaître où l’être humain est passé.

Cette rencontre/débat est adaptée à un public âgé de 5 ans jusqu’à pas d’âge.

Elle s’accompagne d’une page de coloriage issue du cahier découvertes intitulé Mon cahier d’archéologie afin de faire partager l’émotion de la découverte et la mise en évidence d’une compétence indispensable à tout bon scientifique : l’observation. Île-de-France>Paris

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e 4 Rue Amélie 75007 Paris 75001 organisateur : http://www.arkeotopia.org Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e

