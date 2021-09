Béziers Maison de la Vie Associative de Béziers Béziers, Hérault Les découvertes naturalistes en région Occitanie Maison de la Vie Associative de Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

lundi 04 octobre – 19h00 Le Groupe Local LPO Biterrois de la LPO Occitanie proposera une soirée dédiées aux “découvertes” naturalistes récentes dans le département de l’Hérault et la région Occitanie : libellules et papillons (découvertes de nouvelle stations), oiseaux (premières mentions, premiers cas de nidification ou d’hivernage), mammifères (retour du Loup gris, confirmation du Chat forestier).

On ne connait pas toujours bien notre biodiversité et la science nous montre qu’elle évolue au fil des années. Occitanie>Hérault

Maison de la Vie Associative de Béziers 15, Rue Général Margueritte 34500

