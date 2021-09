Sainte-Savine Maison de la Science - Hubert Curien Aube, Sainte-Savine Monstre de maïs Maison de la Science – Hubert Curien Sainte-Savine Catégories d’évènement: Aube

Monstre de maïs Maison de la Science – Hubert Curien, 8 octobre 2021, Sainte-Savine. Fête de la science 07 – 08 octobre

Maison de la Science – Hubert Curien Maison de la Science – Hubert Curien. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. La fabrication d’un fluide non-newtonien amènera les élèves à réfléchir aux différents états de la matière qui les entourent.

Ils pourront ensuite tester le sens du rythme de leur chef d'œuvre.

Maison de la Science – Hubert Curien 2ter rue Lamoricière 10300 organisateur : http://maisondelascience.fr/ Maison de la Science – Hubert Curien

