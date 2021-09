Saint-Étienne Maison de la Réserve de Saint-Victor-sur-Loire Loire, Saint-Étienne Le patrimoine des Gorges de la Loire Maison de la Réserve de Saint-Victor-sur-Loire Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

jeudi 07 octobre – 17h30 Soirée d’échanges avec des chercheurs de l’université qui parlent de l’histoire des Gorges de la Loire ainsi de leur géovisualisation par la cartographie 3D. Ces échanges sont complétés par l’intervention de France Nature Environnement et du Syndicat Mixte d’Aménagement de Gorges de la Loire. Auvergne-Rhône-Alpes>Loire

