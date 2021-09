Découvrir l’autre: vulnérabilités, handicaps Maison de la recherche Germaine Tillon, 6 octobre 2021, Angers.

Fête de la science 06 octobre

Maison de la recherche Germaine Tillon Programme EnJeu[x] – Enfance & Jeunesse, Université d’Angers. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 18h30 à 20h00

La conférence “Découvrir l’autre: vulnérabilité, handicap” propose les regards croisés de Mickaël Dinomais (Professeur des universités – praticien hospitalier, Chef de service en Médecine physique et rééducation fonctionnelle) et de Susanne Commend (Individual Fellowship Marie Curie, UMR TEMOS) sur les questions de l’enfance et du handicap. En sollicitant la notion d’agentivité et de pouvoir d’agir des individus, ils nous invitent à interroger notre perception d’autrui et à prendre en compte les multiples facettes de la vulnérabilité et du handicap.

Pays de la Loire>Maine-et-Loire

Maison de la recherche Germaine Tillon 5 bis bd Lavoisier 49000

organisateur : https://www.terre-des-sciences.fr Maison de la recherche Germaine Tillon