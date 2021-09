Caen Maison de la recherche en sciences humaines (MRSH Normandie Caen) Caen, Calvados Essai de reconstitution d’une population anéantie : la population juive de Brest-Litovsk, 1915-1942. Maison de la recherche en sciences humaines (MRSH Normandie Caen) Caen Catégories d’évènement: Caen

lundi 04 octobre – 14h00 La ville de Brest-Litovsk, située à l’heure actuelle à la frontière entre la Pologne et le Belarus, est une ville de confins où, pendant des siècles, se croisèrent et se superposèrent les cultures russe, polonaise, ukrainienne, bélarusse et juive.Lors de la première Guerre mondiale, Brest-Litovsk fut vidée de sa population composée au deux-tiers de Juifs. La cité qui se trouvait dans l’Empire russe, devint allemande en 1915, puis ukrainienne. Elle fut finalement incorporée dans les frontières de la Deuxième République de Pologne fin 1918. En 1939, Brest fut envahie par les Allemands, puis cédée aux Soviétiques, avant d’être envahie par les forces nazies en 1941. Les Juifs parqués dans un ghetto, furent exterminé fin 1942.

Au cours de notre présentation, nous nous proposons de montrer quels sont les moyens dont nous disposons afin d'étudier au plus près la composition de la population juive de Brest-Litovsk ainsi que les enjeux mémoriels d'une telle reconstitution.

