Climate for change : Rencontre avec le peuple Kogi Maison de la recherche en sciences humaines (MRSH Normandie Caen), 5 octobre 2021, Caen.

Fête de la science 05 octobre

Maison de la recherche en sciences humaines (MRSH Normandie Caen) Chaire d’excellence “Normandie pour la Paix”. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 15h00 à 16h30

La Chaire d’excellence “Normandie pour la Paix” vous invite à participer à une rencontre intergénérationnelle avec le peuple Kogi le mardi 5 octobre 2021 à 15h.

La Fête de la Science 2021 est un événement qui se concentrera sur l’excitation de la découverte et de la recherche participative. Cependant, la Fête de la science est une célébration de toutes les sciences. Des sciences dites “dures” aux sciences naturelles, en passant par les sciences humaines et sociales, tous les sujets peuvent être abordés. Ainsi, depuis la Chaire, nous aimerions lancer l’invitation à participer de notre côté pour partager les nouvelles visions ancestrales présentes dans d’autres pays comme la Colombie, en particulier la vision du peuple Kogi.

Nous considérons la question autochtone comme une question transversale et il est dans notre intérêt de porter cette conférence au grand public lors de cet événement afin que leurs connaissances soient prises en compte dans les stratégies publiques de conservation et de gestion de l’environnement. L’idée est de donner une continuité à la visite de la délégation de la Chaire dans la Sierra Nevada en février 2020. En outre, nous aimerions que ce projet soit une fenêtre sur la cosmovision du peuple Kogi et son projet de régénération écologique et de revitalisation de l’eau dans la Sierra Nevada de Santa Marta.

La durée totale de la session sera d’une heure et demie. La séance comprendra une vidéo d’introduction qui permettra au public de faire connaissance de Colombie et la Sierra Nevada, puis une immersion dans le monde kogi, afin que les jeunes et les participants puissent connaître et comprendre leur vision ancestrale. À cette fin, nous travaillons avec la région de Normandie, en France, afin d’obtenir éventuellement un message de l’astronaute français Thomas Pesquet, qui se trouve dans l’espace, ou une partie du documentaire qui raconte sa visite dans la Sierra Nevada.(à confirmer par vous M.Dupuy) Ensuite, la Chaire sera présentée et la parole sera donnée à Falk Parra et Eric Julien (il faut que les invités se coordonnent) pour combler le fossé entre la cosmologie et l’écologie Kogi et le public occidental. Enfin, la parole sera donnée pendant environ 20/30 minutes au peuple Kogi en distantiel. Ce qui est attendu de l’intervention des Kogi est un partage de leur vision ancestrale et leur projet dans la Sierra Nevada MÚNEKAN MASHA, ainsi que d’avoir un moment d’échange intergénérationnel avec le grand public présent à Caen et en ligne. Il s’agit d’un dialogue qui rendra visible le développement de leur modèle collaboratif de restauration écologique entre les connaissances écologiques indigènes et les méthodes scientifiques de conservation.

Nous espérons approfondir collectivement l’importance de notre lien avec la Terre, mais aussi sensibiliser les jeunes, le public français et le monde entier (diffusion en direct sur la page Facebook de la Chaire), aux savoirs ancestraux des peuples autochtones, à cette occasion ceux du peuple Kogi. Ainsi, le but est de donner au peuple Kogi, à la Sierra Nevada et au projet de régénération écologique MÚNEKAN MASHA un espace de diffusion. L’événement leur apportera également une reconnaissance et un éventuel soutien international de la part des institutions susceptibles de participer à l’événement. De cette manière, on peut continuer à faire passer l’idée que, comme le dit le projet, la tâche des êtres humains est de faciliter et de soutenir la capacité consciente de régénération que la nature possède déjà, et donc de la “laisser (re)naître”.

Normandie>Calvados

Maison de la recherche en sciences humaines (MRSH Normandie Caen) Université de Caen Normandie Esplanade de la Paix 14000 Caen 14000

organisateur : http://normandychairforpeace.org/ Maison de la recherche en sciences humaines (MRSH Normandie Caen)