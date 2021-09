Aulon Maison de la Nature Aulon, Hautes-Pyrénées Balade à travers les estives et la forêt d’Aulon Maison de la Nature Aulon Catégories d’évènement: Aulon

Hautes-Pyrénées

Balade à travers les estives et la forêt d’Aulon Maison de la Nature, 2 octobre 2021, Aulon. Fête de la science 02 octobre

Maison de la Nature Loyann Boy. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 09h00 A travers une sortie nature sur la RNR d’Aulon encadrée par l’animateur, découvrez comment l’Homme influe sur son environnement.

Au cours de cette sortie vous apprendrez comment le pastoralisme, activité humaine multi séculaire, a permis le maintien de la biodiversité (habitats naturels, rapaces, etc.…) mais aussi comment certaines pratiques peuvent impacter sur les écosystèmes. Lors de cette balade vous découvrirez également les mécanismes qui régissent le fonctionnement d’un écosystème forestier de montagne. Occitanie>Hautes-Pyrénées

Maison de la Nature Quartier Carrère 65240 Aulon 65240 organisateur : Maison de la Nature

