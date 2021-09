Meylan Maison de la musique Isère, Meylan L’héritage de Vavilov, une chance pour la biodiversité Maison de la musique Meylan Catégories d’évènement: Isère

L'héritage de Vavilov, une chance pour la biodiversité Maison de la musique, 9 octobre 2021, Meylan.

samedi 09 octobre – 18h00 à 19h30

samedi 09 octobre – 18h00 à 19h30 Autour de Lyon, comme partout ailleurs en France, des espèces végétales autrefois cultivées ont aujourd’hui disparu. Stéphane Crozat, ethnobotaniste lyonnais, a listé plusieurs dizaines de plantes présentes sur le territoire il y a 100 ans, et il a dû aller jusqu’en Russie pour les retrouver. Car à Saint-Pétersbourg se trouve l’Institut des productions végétales Nikolaï Vavilov, où plus de 350.000 plantes sont conservées, cultivées et étudiées.

Au cours de ses 120 ans d’existence, ce grenier unique au monde a permis d’éviter la famine à plusieurs endroits du globe mais est aujourd’hui menacé par une baisse chronique de ses financements, conséquence d’un abandon politique. Ce film raconte l’histoire de la rencontre d’un groupe de lyonnais et de l’équipe de l’Institut Vavilov, qui vient de donner naissance à une coopération internationale.

Projection en présence de Cahterine Ulmer Lopez, réalisatrice et Stéphane Crozat, ethnobotaniste au CRBA. Auvergne-Rhône-Alpes>Isère

