samedi 09 octobre – 14h00 Vous retrouverez aussi des stands et des animations avec :

– les Mines d’Argent du Fournel de l’Argentière

(présentation de la Mine, animation enfant)

– la LPO Ligue de Protection des Oiseaux-PACA

(sensibilisation aux espèces protégées du territoire)

– le lycée d’altitude de Briançon et ses horloges

– la Société Géologique et Minière du briançonnais

(les méthodes d’isolation des constructions en milieu montagnard)

– la Bibliothèque Départementale avec ses malettes numériques

Tout au long de la journée des séances de Planétarium seront proposées. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Hautes-Alpes

