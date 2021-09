Bourg-en-Bresse Maison de la Culture et de la Citoyenneté Ain, Bourg-en-Bresse Le vélo électrique “Made in Ain” Maison de la Culture et de la Citoyenneté Bourg-en-Bresse Catégories d’évènement: Ain

Bourg-en-Bresse

Le vélo électrique “Made in Ain” Maison de la Culture et de la Citoyenneté, 3 octobre 2021, Bourg-en-Bresse. Fête de la science 02 – 03 octobre

Maison de la Culture et de la Citoyenneté MECABOURG. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Découvrez le prototype de vélo électrique aindinois, né de la synergie entre une dizaine d’entreprises du territoire qui associent leurs savoir-faire pour produire un vélo électrique en circuit court ! Découverte des composants, explications et tests ! Auvergne-Rhône-Alpes>Ain

Maison de la Culture et de la Citoyenneté Allee des Brotteaux 01000 Bourg-en-Bresse 01000 organisateur : https://www.mecabourg.com/ Maison de la Culture et de la Citoyenneté

