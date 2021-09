Bourg-en-Bresse Maison de la Culture et de la Citoyenneté Ain, Bourg-en-Bresse De la plaque photographique au pixel Maison de la Culture et de la Citoyenneté Bourg-en-Bresse Catégories d’évènement: Ain

Bourg-en-Bresse

Fête de la science 02 – 03 octobre

Association Astronomique de l'Ain. Entrée libre Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 10h00 La photographie est une technique essentielle en astronomie : depuis son apparition au XIXème siècle, elle a permis d’innombrables découvertes. L’astrophotographie, pratiquée au départ uniquement dans de grands observatoires, et par des astronomes professionnels, a évolué de plus en plus rapidement à partir des années 1950. Elle est arrivée au niveau des amateurs, et dans les trente dernières années, avec l’apparition du numérique, elle est devenue pratiquement accessible à tous, avec un minimum de matériel.

Le stand de l’Association Astronomique de l’Ain présente des exemples comparés de photographies en “argentique” et en numérique, mettant en évidence les progrès dans la qualité des images et la facilité de leur réalisation.

Les animateurs présenteront des techniques simples, à la portée de tout photographe amateur, et permettant d’imager les paysages nocturnes et le mouvement des astres. Auvergne-Rhône-Alpes>Ain

Maison de la Culture et de la Citoyenneté Allee des Brotteaux 01000 Bourg-en-Bresse https://astronomie-ain.fr/

