Bourg-en-Bresse Maison de la Culture et de la Citoyenneté Ain, Bourg-en-Bresse Conférence “VIH et COVID : 30 ans d’évolution médicale dans le suivi des épidémies” Maison de la Culture et de la Citoyenneté Bourg-en-Bresse Catégories d’évènement: Ain

Bourg-en-Bresse

Conférence “VIH et COVID : 30 ans d’évolution médicale dans le suivi des épidémies” Maison de la Culture et de la Citoyenneté, 2 octobre 2021, Bourg-en-Bresse. Fête de la science 02 octobre

Maison de la Culture et de la Citoyenneté Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 18h00 Comment le suivi des épidémies a-t-il évolué en 30 ans ? Grâce à leurs 30 années d’expérience en infectiologie pour le Docteur Granier et en biologie pour le Docteur Leroy, les deux médecins du CH de Bourg-en-Bresse reviendront sur l’évolution des modes de prises en charge des patients. Ils s’appuieront sur 2 épidémies qui à 30 ans d’intervalle ont touché l’humanité.

Double approche sur l’évolution de la médecine hospitalière en 30 ans avec :

évolution des techniques d’analyse en biologie médicale

évolution de la prise en charge des épidémies avec comparaison des épidémies de VIH il y a 30 ans et de la COVID-19 Auvergne-Rhône-Alpes>Ain

Maison de la Culture et de la Citoyenneté Allee des Brotteaux 01000 Bourg-en-Bresse 01000 organisateur : http://www.ch-bourg-en-bresse.fr/ Maison de la Culture et de la Citoyenneté

Détails Catégories d’évènement: Ain, Bourg-en-Bresse Autres Lieu Maison de la Culture et de la Citoyenneté Adresse Allee des Brotteaux 01000 Bourg-en-Bresse Ville Bourg-en-Bresse lieuville Maison de la Culture et de la Citoyenneté Bourg-en-Bresse