Bourg-en-Bresse Maison de la Culture et de la Citoyenneté Ain, Bourg-en-Bresse C’est parti pour le grand tri Maison de la Culture et de la Citoyenneté Bourg-en-Bresse Catégories d’évènement: Ain

Bourg-en-Bresse

C’est parti pour le grand tri Maison de la Culture et de la Citoyenneté, 3 octobre 2021, Bourg-en-Bresse. Fête de la science 02 – 03 octobre

Maison de la Culture et de la Citoyenneté Communauté d’Agglomération du Grand Bassin de Bourg-en-Bresse. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 10h00 A vos manettes ! Un quiz interactif testera vos connaissances sur le tri, le recyclage et la réduction des déchets, à vous de jouer ! Vous trouverez également toutes les réponses à vos questions, les déchets n’auront plus de secret pour vous. En avant première, les nouvelles consignes de tri en vigueur au 1er janvier 2022. Auvergne-Rhône-Alpes>Ain

Maison de la Culture et de la Citoyenneté Allee des Brotteaux 01000 Bourg-en-Bresse 01000 organisateur : https://www.grandbourg.fr/ Maison de la Culture et de la Citoyenneté

