Tout l’univers dans une bulle Maison de la Culture et de la Citoyenneté, 3 octobre 2021, Bourg-en-Bresse. Fête de la science 02 – 03 octobre

Maison de la Culture et de la Citoyenneté Planétarium bressan. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Apprenez à vous orienter sous le ciel du planétarium, avant de prendre notre fusée virtuelle pour un périple autour de la terre à bord de la station spatiale internationale. Arpentez le système solaire puis partez à la recherche d’exoplanètes dans notre Galaxie. A la fin du voyage, découvrez comment chacun à son échelle peut préserver le ciel nocturne de la pollution lumineuse. Spectacle interactif LSS planétarium, commenté, de 30 minutes environ. Auvergne-Rhône-Alpes>Ain

Maison de la Culture et de la Citoyenneté Allee des Brotteaux 01000 Bourg-en-Bresse 01000 organisateur : http://www.planetariumbressan.org/ Maison de la Culture et de la Citoyenneté

