Bourg-en-Bresse Maison de la Culture et de la Citoyenneté Ain, Bourg-en-Bresse Archéomaquette Maison de la Culture et de la Citoyenneté Bourg-en-Bresse Catégories d’évènement: Ain

Bourg-en-Bresse

Archéomaquette Maison de la Culture et de la Citoyenneté, 3 octobre 2021, Bourg-en-Bresse. Fête de la science 03 octobre

Maison de la Culture et de la Citoyenneté INRAP – Institut national de recherches archéologiques préventives. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 10h00 Découvrez de façon ludique avec un archéologue les étapes et les objectifs de l’archéologie préventive, du projet d’aménagement à l’hypothèse de restitution. Auvergne-Rhône-Alpes>Ain

Maison de la Culture et de la Citoyenneté Allee des Brotteaux 01000 Bourg-en-Bresse 01000 organisateur : https://www.inrap.fr/ Maison de la Culture et de la Citoyenneté

Détails Catégories d’évènement: Ain, Bourg-en-Bresse Autres Lieu Maison de la Culture et de la Citoyenneté Adresse Allee des Brotteaux 01000 Bourg-en-Bresse Ville Bourg-en-Bresse lieuville Maison de la Culture et de la Citoyenneté Bourg-en-Bresse