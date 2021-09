Bourg-en-Bresse Maison de la Culture et de la Citoyenneté Ain, Bourg-en-Bresse Moustique tigre : faisons équipe avant qu’il pique ! Maison de la Culture et de la Citoyenneté Bourg-en-Bresse Catégories d’évènement: Ain

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Venez apprendre les bons gestes pour limiter la prolifération du moustique tigre. Originaire d’Asie du Sud-Est, il a su profiter du développement des transports pour faire son apparition en France au début des années 2000, et coloniser plus de 50 départements. Mais des gestes simples existent pour limiter sa prolifération ! Auvergne-Rhône-Alpes>Ain

Maison de la Culture et de la Citoyenneté Allee des Brotteaux 01000 Bourg-en-Bresse 01000 organisateur : https://www.eid-rhonealpes.com/ Maison de la Culture et de la Citoyenneté

