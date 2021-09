Bourg-en-Bresse Maison de la Culture et de la Citoyenneté Ain, Bourg-en-Bresse VILLAGE DES SCIENCES de Bourg-en-Bresse Maison de la Culture et de la Citoyenneté Bourg-en-Bresse Catégories d’évènement: Ain

Bourg-en-Bresse

VILLAGE DES SCIENCES de Bourg-en-Bresse Maison de la Culture et de la Citoyenneté, 3 octobre 2021, Bourg-en-Bresse. Fête de la science 02 – 03 octobre

Maison de la Culture et de la Citoyenneté ALTEC – CCSTI de l’Ain. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 10h00 à 12h30

dimanche 03 octobre – 13h30 à 18h00 Au programme : des innovations pour s’étonner, un planétarium pour rêver, des ateliers pour s’amuser… Il y en aura pour tous les goûts !

A l’occasion des 30 ans de la Fête de la Science, les entreprises innovantes de notre territoire vous attendent au Village des sciences de Bourg-en-Bresse pour vous présenter leurs innovations scientifiques et techniques ! Auvergne-Rhône-Alpes>Ain

Maison de la Culture et de la Citoyenneté Allee des Brotteaux 01000 Bourg-en-Bresse 01000 organisateur : http://www.altecsciences.fr/ Maison de la Culture et de la Citoyenneté

Détails Catégories d’évènement: Ain, Bourg-en-Bresse Autres Lieu Maison de la Culture et de la Citoyenneté Adresse Allee des Brotteaux 01000 Bourg-en-Bresse Ville Bourg-en-Bresse lieuville Maison de la Culture et de la Citoyenneté Bourg-en-Bresse