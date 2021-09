Bourg-en-Bresse Maison de la Culture et de la Citoyenneté Ain, Bourg-en-Bresse Antenne libre ! Maison de la Culture et de la Citoyenneté Bourg-en-Bresse Catégories d’évènement: Ain

Bourg-en-Bresse

Antenne libre ! Maison de la Culture et de la Citoyenneté, 2 octobre 2021, Bourg-en-Bresse. Fête de la science 02 octobre

Maison de la Culture et de la Citoyenneté RADIO B. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00 Vous avez toujours été curieux de savoir comment se construit une émission de radio ? Est-ce que les animateurs.trices improvisent ou lisent-ils.elles un texte ? Et comment ça fait de parler dans un micro ? Et d’entendre sa voix dans le casque ?

Radio B vous propose une immersion dans les coulisses de la radio grâce à son studio mobile. Au programme : passage au micro, écoute de sa voix… et pourquoi pas, un travail de modification de votre voix ?! Auvergne-Rhône-Alpes>Ain

Maison de la Culture et de la Citoyenneté Allee des Brotteaux 01000 Bourg-en-Bresse 01000 organisateur : Maison de la Culture et de la Citoyenneté

Détails Catégories d’évènement: Ain, Bourg-en-Bresse Autres Lieu Maison de la Culture et de la Citoyenneté Adresse Allee des Brotteaux 01000 Bourg-en-Bresse Ville Bourg-en-Bresse lieuville Maison de la Culture et de la Citoyenneté Bourg-en-Bresse