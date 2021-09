Bourg-en-Bresse Maison de la Culture et de la Citoyenneté Ain, Bourg-en-Bresse La science en toute gourmandise ! Maison de la Culture et de la Citoyenneté Bourg-en-Bresse Catégories d’évènement: Ain

Bourg-en-Bresse

La science en toute gourmandise ! Maison de la Culture et de la Citoyenneté, 3 octobre 2021, Bourg-en-Bresse. Fête de la science 03 octobre

Maison de la Culture et de la Citoyenneté Biscuits BOUVARD. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 10h00 Ateliers sur inscription au niveau du stand

Atelier Blanc d’œuf : pouvoir moussant du blanc d’œuf, aspect scientifique, démonstration par un cas concret : la meringue ! Rôle du blanc, du sucre, de l’action du batteur.

Atelier Chocolat : le tempérage du chocolat. A quoi ça sert ? Que se passe t’il exactement ? Démonstration par un cas concret, avec la mini-tempéreuse de chocolat.

Atelier Nutrition : Comment prend-on en compte les contraintes nutritionnelles dans notre profession ? Quels sont nos leviers ? Démonstration concrète : le Nutriscore. Comment le calcule t’on ? Auvergne-Rhône-Alpes>Ain

Maison de la Culture et de la Citoyenneté Allee des Brotteaux 01000 Bourg-en-Bresse 01000 organisateur : https://www.biscuits-bouvard.com/ Maison de la Culture et de la Citoyenneté

Détails Catégories d’évènement: Ain, Bourg-en-Bresse Autres Lieu Maison de la Culture et de la Citoyenneté Adresse Allee des Brotteaux 01000 Bourg-en-Bresse Ville Bourg-en-Bresse lieuville Maison de la Culture et de la Citoyenneté Bourg-en-Bresse