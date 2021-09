Martigues Maison de Carro Bouches-du-Rhône, Martigues Fête de la Céta’science Maison de Carro Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Fête de la Céta’science Maison de Carro, 2 octobre 2021, Martigues. Fête de la science 02 octobre

Maison de Carro MIRACETI. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 Cette journée sera l’occasion pour vous de découvrir le milieu marin et la biodiversité qu’il abrite. Vous apprendrez tous les secrets sur les cétacés, leur fragilité, leur place dans l’écosystème et la nécessité de les préserver ainsi que leur environnement.

La journée sera rythmée par des conférences (animées par des experts), des ateliers pédagogiques pour les enfants (animés par des intervenants externes, des salariés ou encore des bénévoles de l’association), des expositions pédagogiques, d’un stand de découverte et d’une projection de court-métrage sur l’étude des cétacés. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Maison de Carro Traverse des Pins 13500 Martigues 13500 organisateur : Maison de Carro

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Maison de Carro Adresse Traverse des Pins 13500 Martigues Ville Martigues lieuville Maison de Carro Martigues