Du courant électrique d’Ampère à l’électricité dans le monde contemporain Maison d’Ampère, 9 octobre 2021, Poleymieux-au-Mont-d'Or.

Fête de la science 09 octobre

Maison d’Ampère Société des Amis d’André-Marie Ampère. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h00

En 1820, Ampère découvrait que le courant électrique est à l’origine du magnétisme, ouvrant ainsi la voie au traitement unifié de l’électricité et du magnétisme qui est à la base des connaissances modernes de la physique. Les expériences d’Ampère et sa « Théories des phénomènes électrodynamiques » ont changé la compréhension de la physique de l’époque et formé la base des développements théoriques et technologiques des deux dernières siècles. Actuellement les physiciens utilisent l’électricité et le magnétisme dans des grands instruments qui permettent de sonder la matière et les forces fondamentales à très haute énergie.

Dans la propriété de Poleymieux où Ampère a grandi, vous êtes invités à parcourir 200 ans d’histoire de l’électricité et du magnétisme.

A cette occasion, vous pourrez réaliser les expériences simples qui ont permis à Ampère et à ses contemporains de poser les bases de l’électromagnétisme, visiter les expositions du musée et suivre la conférence du professeur Deandrea « Du courant électrique d’Ampère aux grands instruments de physique d’aujourd’hui ».

Description détaillée :

14h00 et 15h30 (sur inscription) : atelier 6-9 ans, “Aimants, électroaimants, mouvements”

14h00 et 15h30 (sur inscription) : atelier jeunes 10-16ans, ” L’énergie électrique”

17 h00 (sur inscription) : conférence grand public “Du courant électrique d’Ampère aux grands instruments de physique d’aujourd’hui ”

En dehors de ces horaires, le musée est ouvert en visite libre à partir de 14h00.

Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

Maison d’Ampère 300 route d’Ampère 69250 Poleymieux-au-Mont-d’Or 69250

organisateur : http://amperemusee.fr/ Maison d’Ampère