Vallon-Pont-d'Arc Mairie Vallon-Pont-d'Arc Ardèche, Vallon-Pont-d'Arc Les merveilles de la Biodiversité Mairie Vallon-Pont-d’Arc Vallon-Pont-d'Arc Catégories d’évènement: Ardèche

Vallon-Pont-d'Arc

Les merveilles de la Biodiversité Mairie Vallon-Pont-d’Arc, 3 octobre 2021, Vallon-Pont-d'Arc. Fête de la science 29 septembre – 03 octobre

Mairie Vallon-Pont-d’Arc Association Agenda 21 Vallon. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 29 septembre – 14h30 à 17h00

jeudi 30 septembre – 20h00

vendredi 01 octobre – 14h30 à 17h00

samedi 02 octobre – 14h30 à 17h00

dimanche 03 octobre – 17h00 à 19h30 Trois balades scientifiques autour des plantes tinctoriales, des arbres et milieux naturels, des oliveraies, et une conférence sur l’entomologie et un panel scientifique bio-diversité en salle pour conclurer la semaine bio-diversité. Auvergne-Rhône-Alpes>Ardèche

Mairie Vallon-Pont-d’Arc 1 Place de la Resistance 07150 Vallon-Pont-d’Arc 07150 organisateur : Mairie Vallon-Pont-d’Arc

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Vallon-Pont-d'Arc Autres Lieu Mairie Vallon-Pont-d'Arc Adresse 1 Place de la Resistance 07150 Vallon-Pont-d'Arc Ville Vallon-Pont-d'Arc lieuville Mairie Vallon-Pont-d'Arc Vallon-Pont-d'Arc