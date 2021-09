Le Port-Marly Mairie du Port-Marly - Carré des Mousquetaires Le Port-Marly, Yvelines Homo Sapiens Mairie du Port-Marly – Carré des Mousquetaires Le Port-Marly Catégories d’évènement: Le Port-Marly

Yvelines

Homo Sapiens Mairie du Port-Marly – Carré des Mousquetaires, 5 octobre 2021, Le Port-Marly. Fête de la science 05 octobre

Mairie du Port-Marly – Carré des Mousquetaires Mairie du Port-Marly. Entrée libre En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 20h30 A travers le film de Jacques Malaterre, vous découvrirez l’apparition du langage, de l’art, des cultes, de l’agriculture et de l’élevage. Île-de-France>Yvelines

Mairie du Port-Marly – Carré des Mousquetaires 13 avenue Simon Vouet 78560 Le Port-Marly 78560 organisateur : Mairie du Port-Marly – Carré des Mousquetaires

Détails Catégories d’évènement: Le Port-Marly, Yvelines Autres Lieu Mairie du Port-Marly - Carré des Mousquetaires Adresse 13 avenue Simon Vouet 78560 Le Port-Marly Ville Le Port-Marly lieuville Mairie du Port-Marly - Carré des Mousquetaires Le Port-Marly