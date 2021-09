Le Port-Marly Mairie du Port-Marly - Carré des Mousquetaires Le Port-Marly, Yvelines Marly, le château disparu du roi soleil Mairie du Port-Marly – Carré des Mousquetaires Le Port-Marly Catégories d’évènement: Le Port-Marly

vendredi 08 octobre – 20h30 Alors qu’il ne semblait plus que subsister qu’un parc splendide, les fouilles nous montrent que le sous-sol a encore des choses à nous offrir. Ce film est une véritable enquête archéologique !

Film suivi d’un entretien et d’un échange avec Annick Heitzmann, chargée de recherche en archéologie à l’établissement public de Versailles. Île-de-France>Yvelines

