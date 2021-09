Reims Mairie de Reims Marne, Reims Une aventure dans la cellule Mairie de Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

jeudi 07 octobre – 18h00 à 20h30 Nous sommes tous composés de cellules. La cellule est l’élément de base qui compose tous les êtres vivants. Certains organismes n’ont qu’une seule cellule : ce sont les unicellulaires. D’autres en ont plusieurs milliards : ce sont les pluricellulaires, comme les êtres humains. Cette exposition invite à une exploration de la cellule à travers de magnifiques photos de microscopie.

Dans la cadre du colloque Les épidémies au prisme des SHS. De quelles crises les épidémies sont-elles porteuses ?, et de sa conférence Grand public, l’exposition Une aventure dans la cellule vous accueillera dès 18h à l’Hôtel de Ville de Reims et vous invitera à une exploration de la cellule à travers de magnifiques photos de microscopie. Grand Est>Marne

Mairie de Reims 9 Place de l’Hotel de Ville 51100 Reims 51100 organisateur : https://www.univ-reims.fr/msh/ Mairie de Reims

