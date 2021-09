Open Bidouille Camp Junior Martigues 2021 Mairie de Martigues, 5 octobre 2021, Martigues.

Fête de la science 05 octobre

Mairie de Martigues Ville de Martigues. Réservation obligatoire En présentiel;En ligne Scolaires.

La Ville de Martigues propose une journée de découverte des pratiques numérique pour les jeunes scolaires.

Cet Open Bidouille Camp Junior est destiné aux écoliers, collégiens et lycéens.

Au programme, des stands de découverte et des ateliers d’expérimentation sur diverses thématiques :

Audiovisuel : Table Mashup, stop Motion, Lightpainting, MAO ·

Numérique et éducation : algorithmie, initiation au code informatique… ·

Données numériques : Objets connectés, cartopartie ·

Robotique : programmation de robot, robots pédagogiques… ·

Fablab : impression 3D, cartes électroniques Arduino ·

Programmation de jeux vidéo : Scratch, Unreal Engine ·

Réalité virtuelle et réalité augmentée · …

L’événement qui prévoit initialement d’accueillir de nombreuses classes d’établissements scolaires connaitra cette année une évolution pour une version alternative permettant du présentiel mais aussi du distanciel.

Pour cela l’OBC sera en capacité d’accueillir un certain nombre de classes pour des ateliers de pratiques par petit groupes d’élèves :

démo impression 3D / stylo 3D

drone

stopmotion

robotique

table mash up Table Mashup

pocket film Tourner une vidéo en mode Pocket Film

reportage

loisir créatif numérique

…



Mais l’OBC sera aussi virtualisé ! Les médiateurs numériques, les intervenants et les partenaires proposeront des rendez-vous par un système de visio conférences aux classes participantes à distance. nous proposerons des démonstration, des contenus à réaliser en ligne, des concours entre établissement. Ils seront présenté le jour de l’OBCJ et pourront se dérouler sur toute la semaine.

Défi robotique Défi R2T2

Brut box

dessin numérique (uniquement pour les primaires)

modélisation collaborative avec Minecraft

drone programmable – défi interclasse

hologramme (uniquement pour les primaires)

défi pocket film (collégiens et lycéens) Tourner une vidéo en mode Pocket Film

combat robotique

crytpto – codage

Quizz numérique “l’impact de nos vies numériques sur l’environnement”

Concours Interclasse de création 3D

L’objectif de l’OBC Junior reste de faire découvrir des pratiques numériques innovantes et d’initier ou d’inciter au développement de nouveaux projets pour les scolaires et les jeunes.

Cette journée s’inscrit dans une volonté d’encourager et de croiser les pratiques artisanales, artistiques et scientifiques avec les projets pédagogiques des établissements scolaires du territoire.

Elle s’inscrit ainsi dans une démarche d’éducation et d’encouragement à la découverte et à la création numérique dans son ensemble dans une logique d’échanges et d’expérimentation.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Lieux : Martigues

Date : Mardi 5 octobre 2021 (intervention physique) et toute la semaine (rendez-vous virtuel)

Inscription :

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Mairie de Martigues Avenue Louis Sammut 13500 Martigues 13500

organisateur : https://www.ville-martigues.fr/ Mairie de Martigues