Louveciennes Mairie de Louveciennes - Salle Renoir Louveciennes, Yvelines L’archéologie préventive Mairie de Louveciennes – Salle Renoir Louveciennes Catégories d’évènement: Louveciennes

Yvelines

L’archéologie préventive Mairie de Louveciennes – Salle Renoir, 2 octobre 2021, Louveciennes. Fête de la science 02 octobre

Mairie de Louveciennes – Salle Renoir Louv’Science. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 17h30 à 19h00 95 % des découvertes archéologiques actuelles sont issues d’un diagnostic ou d’une fouille préventive qui interviennent avant le début d’un chantier de construction, parce que le sous-sol est impacté par le projet…

L’archéologie préventive a pour vocation de préserver et d’étudier les éléments significatifs du patrimoine archéologique menacés par les travaux d’aménagement. Elle peut impliquer la mise en œuvre de diagnostics archéologiques (sondages), de fouilles (fouilles de sauvetage ou fouilles préventives) et dans certains cas, des mesures de sauvegarde.

Le Service d’Archéologie Interdépartemental des Yvelines et des Hauts de Seine est un acteur incontournale de la préservation de notre patrimoine ancien : établir un diagnostic, entreprendre les fouilles, récuppérer, nettoyer, consolider, réparer les artefacts, les conserver, les valoriser et diffuser les connaissances acquises sont ses missions.

Madame Sandrine Lefèvre, chargée de la valorisation à l’EPI 78 92 présentera l’ensemble des activités du SAI, en se concentrat en particulier sur les Yvelines. Île-de-France>Yvelines

Mairie de Louveciennes – Salle Renoir 30 rue du Général Leclerc 78430 Louveciennes 78430 organisateur : https://louvscience.wixsite.com/accueil Mairie de Louveciennes – Salle Renoir

Détails Catégories d’évènement: Louveciennes, Yvelines Autres Lieu Mairie de Louveciennes - Salle Renoir Adresse 30 rue du Général Leclerc 78430 Louveciennes Ville Louveciennes lieuville Mairie de Louveciennes - Salle Renoir Louveciennes