Bassens Mairie de bassens Bassens, Savoie Observations astronomiques Mairie de bassens Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Savoie

Observations astronomiques Mairie de bassens, 2 octobre 2021, Bassens. Fête de la science 02 octobre

Mairie de bassens Club Astronomie sur les Monts. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 20h00 à 23h30 Planètes et Galaxies sont au rendez vous de ce mois d’octobre ! Les télescopes sont là pour vous les faire découvrir. Auvergne-Rhône-Alpes>Savoie

Mairie de bassens Hôtel de ville 73000 organisateur : https://www.chambery.fr/galerie.eureka Mairie de bassens

Détails Catégories d’évènement: Bassens, Savoie Autres Lieu Mairie de bassens Adresse Hôtel de ville Ville Bassens lieuville Mairie de bassens Bassens