La vie dans l’Univers Mairie annexe du Pyla sur Mer, 10 octobre 2021, La Teste-de-Buch.

Fête de la science 06 – 10 octobre

Mairie annexe du Pyla sur Mer club d’astronomie CAPSUD. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

mercredi 06 octobre – 15h00

samedi 09 octobre – 10h00

samedi 09 octobre – 15h00

dimanche 10 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 15h00

L’étude de l’apparition et du développement de la vie sur Terre reste la seule référence possible pour la recherche de la vie ailleurs dans l’Univers.

Comment ce processus s’est-il déroulé sur Terre et comment la vie peut-elle exister ailleurs que sur Terre ? Où pourrait-on trouver cet ailleurs ?

De nombreux projets de recherche essaient de repérer des signaux marqueurs d’une vie extraterrestre. Les plus grands observatoires astronomiques ont été mis à contribution tandis que beaucoup des prochaines sondes spatiales seront spécialisées dans ce but.

Au travers d’une présentation des connaissances actuelles sur la vie et l’Univers, notre exposition tentera de faire le point sur ces recherches.

Nouvelle-Aquitaine>Gironde

Mairie annexe du Pyla sur Mer Rond-Point du Figuier 33260 La Teste-de-Buch 33260

organisateur : Mairie annexe du Pyla sur Mer