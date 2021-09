Avignon MAIF Avignon, Vaucluse Quand les émotions s’invitent à l’école MAIF Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Quand les émotions s'invitent à l'école MAIF, 5 octobre 2021, Avignon.

mardi 05 octobre – 18h30 à 20h00 Existe-t-il une émotion de la découverte? Qu’est-ce qu’un bon pédagogue? Comment les enfants apprennent? Que signifie réussir sa vie? Nous sommes nombreux à nous soucier de l’avenir des enfants. Dans le brouhaha des experts je vous invite à faire le tri en ouvrant nos cœurs. Etes-vous prêt à regarder le monde comme un enfant? Provence-Alpes-Côte d’Azur>Vaucluse

MAIF 139 Avenue Pierre Sémard 84000 Avignon

