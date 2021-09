Chauny Lycées Publics de Chauny - Site Gambetta Aisne, Chauny Penchons-nous sur des images étonnantes Lycées Publics de Chauny – Site Gambetta Chauny Catégories d’évènement: Aisne

Chauny

Penchons-nous sur des images étonnantes Lycées Publics de Chauny – Site Gambetta, 11 octobre 2021, Chauny. Fête de la science 04 – 11 octobre

Lycées Publics de Chauny – Site Gambetta LGT Gay Lussac, 02300 Chauny. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Venez réaliser vous-même des observations scientifiques pour découvrir des images étonnantes de ce que la Nature nous réserve!

Des portes ouvertes Tous Publics seront organisées le Samedi 9 octobre 2021 de 9h30 à 12h30 sur le site Gambetta. Venez nombreux pour valoriser les travaux des élèves! Hauts-de-France>Aisne

Lycées Publics de Chauny – Site Gambetta 23 Boulevard Gambetta 02300 Chauny 02300 organisateur : http://www.lycees-publics-chauny.fr/ Lycées Publics de Chauny – Site Gambetta

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Chauny Autres Lieu Lycées Publics de Chauny - Site Gambetta Adresse 23 Boulevard Gambetta 02300 Chauny Ville Chauny lieuville Lycées Publics de Chauny - Site Gambetta Chauny